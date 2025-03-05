В каком порядке транспортные средства проедут перекресток: тест по ПДД

Правила проезда перекрестков учитывают не только интересы водителя, но и пешеходов, велосипедистов и других участников движения. На регулируемых перекрестках очередность определяется сигналами светофора или регулировщика. На нерегулируемых – знаками приоритета, а при их отсутствии приоритета действует правило "помехи справа".

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Предлагаем проверить знания непростым тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, кто проедет перекресток первым, а кто последним.

В каком порядке транспортные средства проедут этот перекресток?

Велосипед, трамвай, синий автомобиль; велосипед, синий автомобиль, трамвай; трамвай, велосипед, синий автомобиль; трамвай, синий автомобиль, велосипед; синий автомобиль, велосипед, трамвай; синий автомобиль, трамвай, велосипед.

Объяснение

На изображении имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства: велосипедист, трамвай проезжают прямо, а синий автомобиль поворачивает налево.

Перекресток является нерегулируемым с равнозначными дорогами, поскольку он не оборудован светофорами и на нем отсутствуют какие-либо знаки.

На таких перекрестках трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, следовательно, трамвай проезжает первым.

Дальше все также очень просто: два транспортных средства двигаются по встречным направлениям, и одно из них проезжает прямо, а другое поворачивает налево. И в таких случаях, согласно пункту 16.13 ПДД, уступить дорогу обязуется водитель нерельсового транспортного средства, который поворачивает налево или разворачивается. То есть водитель синего автомобиля должен дать дорогу велосипедисту.

Правильный ответ

Следовательно, верным будет такой порядок разъезда: трамвай, велосипедист, синий автомобиль. Правильный ответ – 3.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд кругового перекрестка с участием трех машин.

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