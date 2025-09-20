В каком порядке разъедутся транспортные средства? Тест по ПДД

Знание Правил дорожного движения является критически важным для каждого участника дорожного движения, ведь оно гарантирует безопасность на дорогах и помогает избежать аварийных ситуаций.

Особенно важно понимать правила проезда перекрестков, где часто возникают сложные ситуации, требующие быстрого и правильного принятия решений. Понимание дорожных знаков и их значения является основой для безопасного взаимодействия между водителями, велосипедистами и пешеходами.

Даже незначительная ошибка может иметь серьезные последствия, поэтому регулярное повторение и проверка знаний ПДД является залогом спокойного и безопасного передвижения.

На канале "По правилам" предложили водителям вспомнить правила проезда перекрестков, разобрав интересную задачку.

Тест по ПДД по проезду перекрестков

К нерегулируемому перекрестку, не оборудованному светофорами, подъехали четыре участника движения: велосипедист, поворачивающий направо, синий и желтый автомобили, поворачивающие налево, и красный автомобиль, движущийся прямо. На перекрестке установлены знаки, которые и должны помочь определить правильный порядок разъезда.

Выберите один из правильных вариантов ответа:

Велосипед и желтый автомобиль, синий автомобиль, красный, синий автомобиль Велосипед и желтый автомобиль, красный автомобиль, синий автомобиль Синий автомобиль, красный, велосипед и желтый, синий автомобиль Велосипед, синий автомобиль, желтый, красный, желтый, красный Красный автомобиль, велосипед, желтый и синий автомобиль и желтый и синий Синий велосипед и желтый автомобиль, затем красный автомобиль, затем красный автомобиль.

Для правильного определения порядка проезда необходимо учесть несколько ключевых правил. Сразу видно, что преимущество имеют водитель синего автомобиля и велосипедист, поскольку они движутся по главной дороге, на что указывает знак 2.3 "Главная дорога". Чтобы определить, кто из них проедет первым, следует обратиться к пункту 16.13 Правил дорожного движения.

Этот пункт обязывает водителя нерельсового транспортного средства, поворачивающего налево или разворачивающегося, уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или поворачивают направо. Согласно этому правилу, велосипедист, который поворачивает направо, имеет преимущество и проедет первым, а водитель синего авто – вторым.

Далее необходимо выяснить порядок проезда красного и желтого автомобилей. Ошибочно будет считать, что они находятся на равнозначных второстепенных дорогах. На самом деле красный автомобиль выезжает из жилой зоны. Пункт 26.4 Правил дорожного движения четко указывает, что водители при выезде из жилой зоны и других прилегающих к дороге территорий должны уступать дорогу всем другим участникам дорожного движения.

Ответ на тест по ПДД

Таким образом, правильный порядок разъезда транспортных средств в этой ситуации будет следующим: сначала проезжает велосипедист, затем синий автомобиль, далее желтый автомобиль, и последним – водитель красного автомобиля.

Этот пример наглядно демонстрирует, как важно учитывать все детали дорожной ситуации и знать даже малейшие нюансы правил для безопасного и корректного проезда перекрестков.

