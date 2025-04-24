В каком порядке проедут транспортные средства: задача по ПДД

Знание ПДД – основная необходимость для безопасности водителей, пассажиров и пешеходов. Часто именно внимательность к деталям и понимание нюансов правил избавляют от аварийных ситуаций и ошибочных решений на дороге. Одним из наиболее эффективных способов закрепления знаний ПДД является регулярное прохождение тематических тестов и разбор реальных дорожных ситуаций.

Видео дня

Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить очередность проезда.

В каком порядке транспортные средства проедут изображенный участок?

Синий автомобиль, велосипед, красный; Синий автомобиль, красный, велосипед; Красный автомобиль, велосипед, синий; Красный автомобиль, синий, велосипед; Велосипед, красный автомобиль, синий; Велосипед, синий автомобиль, красный.

Объяснение

На изображении есть участок дороги и три транспортных средства: велосипедист проезжает прямо, красный автомобиль поворачивает налево, а водитель синего автомобиля разворачивается.

На самом деле эта задача очень легкая, с одним лишь нюансом: кто-то может подумать, что на рисунке – перекресток. Хотя это не так. Перекрестка здесь нет, поскольку водитель красного автомобиля выезжает с территории церкви, и это считается просто прилегающей к дороге территорией.

Следует обратиться к пункту 10.2 ПДД, в котором говорится, что выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу движущимся пешеходам и транспортным средствам. А съезжая с дороги – велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает.

Таким образом, водитель красного автомобиля проезжает изображенный участок последним.

Дальше все тоже очень просто. На перекрестках равнозначных дорог водитель, поворачивая налево или разворачиваясь, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, которые едут прямо или поворачивают направо. То же мы имеем и в ситуации вне перекрестка.

Согласно пункту 10.4 ПДД, водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам. А при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения – еще и попутным транспортным средствам.

То есть выходит, что водитель синего автомобиля имеет преимущество перед водителем красного, но в то же время должен дать дорогу велосипедисту, который проедет наш участок первым.

Правильный ответ

Правильный ответ 6 – велосипед, синий автомобиль, красный автомобиль.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу о том, кто имеет преимущество в движении на перекрестке.

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