Удобный и недорогой кроссовер Dacia стал намного практичнее. Фото
Новый недорогой кроссовер Dacia Bigster 2025 года на базе Duster разработали с мыслями о максимальном удобстве пассажиров. Автомобиль уже отправился в продажу. А теперь модель сделали намного практичнее в особом исполнении.
Детали стали известны L'Argus. Аксессуары, которые ранее также предложили для модели Dacia Duster, входят в пакет InNature. Он включает двуспальную кровать, столик, дополнительные боксы для багажа и прочее необходимое оборудование для путешествий.
Dacia Bigster Sleep Pack в туристической модификации превращается в удобное спальное место благодаря трансформации заднего дивана и пространства багажника. Среди аксессуаров – матрас, бокс для хранения, шторки.
Полный пакет вместе с палаткой оценили в 3052 евро. Базовая цена Dacia Bigster 2025 года – 24 590 евро. Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить просторный практичный интерьер.
Двигатели Dacia Bigster 2025 года:
- бензиновый турбо 1,2 л (130 л.с.);
- бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);
- бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).
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