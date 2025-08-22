Toyota снизила цену своего популярного кроссовера. Фото

Достаточно популярный кроссовер Toyota bZ по размерам соответствует модели Toyota RAV4, но представляет полностью электрический сегмент. Производитель снизил цену автомобиля для 2025 года.

Видео дня

Как стало известно Carscoops, теперь цена Toyota bZ 2025 года стартует с 34 900 долларов. Недавно электрический кроссовер претерпел небольшую модернизацию и получил слегка измененный дизайн. Вдобавок автомобилю дали другое имя – ранее модель называлась Toyota bZ4X.

Также недавно рассекретили новую Toyota bZ Woodland 2026 модельного года, которую создали с прицелом на практичность. Модель построена на базе Toyota bZ и фактически является еще одним вариантом новой Subaru Trailseeker.

В Европе машина будет известна как Toyota bZ4X Touring, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США. В свою очередь, электрический кроссовер Subaru Trailseeker 2026 модельного года показали ранее.

Мощность силовых установок новой Toyota bZ Woodland составляет 224 и 375 л.с. Запас хода превышает 400 км.

OBOZ.UA уже рассказывал про недорогие автомобили, которые скоро уйдут с рынка.