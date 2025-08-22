Эти недорогие автомобили скоро исчезнут: 6 известных моделей

Некоторые седаны среди известных недорогих моделей скоро уйдут навсегда. Такие автомобили теряют рыночные позиции под давлением более популярных кроссоверов. До 2026 года эти машины не доживут.

Видео дня

Motor1 рассказывает об известных автомобилях, которые покинут шоурумы производителей после 2025 года и на ближайшее время исчезнут из производственных планов автомобильных компаний. OBOZ.UA сосредоточился на самых недорогих седанах из этого списка.

Строгие требования безопасности, экологичности и топливной эффективности делают невозможной жизнь некоторых машин. Да и в целом прогресс на месте не стоит, еще и снижение спроса дает о себе знать. По ряду причин некоторые известные седаны исчезнут в 2025 и не продолжат свою жизнь в 2026 году.

Какие недорогие седаны не доживут до 2026 года:

Audi A4;

Chevrolet Malibu;

Nissan Altima;

Nissan Versa;

Subaru Legacy;

Volvo S60.

Напомним, как ранее уже сообщал OBOZ.UA, в продажу вернули практичную недорогую Subaru.