Топовый вариант недорогой модели Volkswagen показали на новых фото

Недорогая модель Volkswagen Golf известна как практичный популярный автомобиль. Машина недавно претерпела модернизацию, а теперь на новых официальных фото показали мощный топовый вариант.

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OBOZ.UA напоминает, что немецкий производитель подготовил еще более крутой вариант модели. Про новый VW Golf GTI Edition 50 2025 года известно уже все.

Это топовый вариант VW Golf GTI. Автомобиль отмечает 50-летие модели Volkswagen Golf. С 320-сильным двигателем спортивный хэтчбек почти достиг мощности полноприводного Golf R.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI Edition 50 ограничена отметкой 270 км/ч.

Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Производитель подготовил Volkswagen Golf GTI Edition 50 для энтузиастов. В будущем у этой машины наверняка появится коллекционный статус.

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