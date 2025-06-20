Нового соперника Renault Duster от Jeep показали с эффектным дизайном

Бюджетный кроссовер Jeep Renegade фактически является соперником Renault Duster и выступает в том же сегменте. Автомобиль второго поколения уже разрабатывают. Машину с эффектным дизайном показали в сети.

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Это самая дешевая модель американского бренда. Новый Jeep Renegade 2 снова должен стать очень популярным автомобилем. Можно взглянуть на возможный дизайн в рамках любительского проекта грядущей машины от TALKWHEELS.

В руководстве бренда ранее пообещали электрический автомобиль по цене 25 000 долларов. Оказалось, что это как раз новый Jeep Renegade. Этот автомобиль появится к 2027 году. Однако учитывая замедление рынка EV, могут также появиться гибридные и полностью бензиновые варианты. Возможно, они будут еще дешевле и появятся в продаже раньше.

В компании готовят еще две недорогие машины. Автомобили на агрегатах других моделей концерна Stellantis предложат покупателям по привлекательным ценам.

Ожидаемая новинка – Jeep Compass 2026 модельного года. Модель следующей генерации, которую уже рассекретили официально, разработали на платформе новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. Также новый Jeep Cherokee 2026 готовят к премьере. Ожидаемая цена Jeep Cherokee 6 поколения – около 35 000 долларов за базовый вариант.

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