Соперника Toyota RAV4 от Ford сделали намного круче. Фото

Недорогой внедорожник Ford Bronco Sport получил новый стилистический пакет и стал намного круче для эффективного соперничества с Toyota RAV4. Автомобиль после модернизации показали на официальных фото.

Для усиления продаж и без того популярной модели на базе Ford Kuga компания подготовила особую модификацию Ford Bronco Sport Bronze Appearance Package 2026 модельного года. Детали сообщает Carscoops.

Для машины предложили 17-дюймовые колесные диски особого цвета Sinister Bronze. К ним можно заказать покрышки для бездорожья.

Особый пакет доступен с цветами кузова Oxford White, Carbonized Gray, Shadow Black, Velocity Blue, Space White и Azure Gray Tri-Coat Metallic. Но крыша в этом исполнении всегда черная, а дополняют образ бронзовые акценты.

Мощность силовых установок – 180 и 238 л.с. на выбор. Позже производитель добавит особый вариант Ford Bronco и в исполнении Badlands для бездорожья.

