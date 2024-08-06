Снизят цену и сделают круче: новый кроссовер Mercedes готовят к продаже

Модель Mercedes EQC является первым электрическим кроссовером немецкого бренда. Автомобиль пора обновить – EV второго поколения появится в продаже как более дешевое предложение с крутыми технологиями и другим названием.

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Ожидается, что новый EQC сделают доступнее и технологичнее в сравнении с предшественником. Новые подробности о Mercedes EQC 2 поколения публикует Carscoops. Актуальная линейка электрических кроссоверов Mercedes насчитывает пять моделей. Но именно EQC был первым SUV компании на электротяге.

Автомобиль построят на новой платформе MB.EA, которая позволяет работу с самыми современными технологиями. Вдобавок автомобиль сменит имя на Mercedes GLC и будет позиционироваться как его электрическая альтернатива.

На фото – закамуфлированный прототип. Детали дизайна держат в секрете, но мы уже видим важные изменения. Спереди видны крупные округлые фары и гладкий обтекаемый нос. Силуэт стал более приземистым.

В целом кажется, что кроссовер во втором поколении станет компактнее. Однако за счет использования новой платформы ожидается более просторный салон – у первого EQC с этим наблюдаются некоторые проблемы несмотря на крупный кузов.

Все из-за того, что актуальный кроссовер построен на адаптированной платформе, которая используется в моделях с двигателями внутреннего сгорания. А новинка позволит организовать более грамотную компоновку и установить батарейный блок увеличенной емкости. Старт продаж нового электрического Mercedes GLC EV ожидается в 2025 или 2026 году.

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