Самый дешевый Rolls-Royce показали в деталях на новых фото

Роскошная модель Rolls-Royce Ghost Series II 2025 модельного года занимает базовое место в линейке и является самым дешевым автомобилем британской компании. Большой седан после модернизации показали на новых фото в деталях.

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OBOZ.UA напоминает, что автомобиль основан на машине, которая дебютировала в 2020 году. Однако новинка от предшественника отличается благодаря рестайлингу. Как всегда, покупатели смогут выбрать стандартный вариант, модификацию с удлиненной колесной базой Rolls-Royce Ghost Extended или более мощный Rolls-Royce Ghost Black Badge.

Седан получил современный дизайн в духе других автомобилей компании – кроссовера Cullinan и электрокара Spectre. В то же время, новинка выдержана в традиционном стиле и отличается от соседей по модельной линейке.

Седан Rolls-Royce Ghost Series 2 получил измененные бамперы и наружную светотехнику. Появились новые колесные диски и пересмотренная цветовая палитра. Впрочем, каждый покупатель сумеет выбрать совершенно любой оттенок для окраски кузова даже за пределами "стандартного" каталога с его 44 000 вариантов.

Под капотом установлен твин-турбиро V12 мощностью около 570 л.с. (590 сил в модификации Ghost Black Badge Series II), который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и набирать 250 км/ч максимальной скорости.

Крупный седан (длина превышает 5,5 м) получил электронного парковочного ассистента, системы помощи в движении, адаптивный круиз-контроль, двери с электроприводом, стереосистему с 18 динамиками и усилителем мощностью 1400 Вт. В качестве опциональной отделки интерьера появился вариант Duality Twill – специальная ткань из бамбука. Цена Rolls-Royce Ghost Series 2 – от 355 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал большой и недорогой седан Toyota, который начали продавать в Украине.