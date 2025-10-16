Самый дешевый кроссовер Subaru вышел на рынок с низкой ценой. Фото

Новый Subaru Rex 2025 года стал самым дешевым кроссовером японского производителя. Автомобиль вышел на рынок с низкой ценой, благодаря которой экономичная новинка наверняка привлечет внимание покупателей.

Видео дня

Компактный кроссовер Subaru Rex претерпел небольшую модернизацию для 2025 года. Про автомобиль на базе Toyota Raize производитель рассказал официально.

Новая версия получила бензиновый двигатель на 98 сил и полный привод. Комбинированный расход топлива Subaru Rex составляет 5,7 л/100 км.

Ранее также рассекретили гибридную силовую установку Toyota Raize с 80-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 105 л.с. Комбинированный расход топлива Subaru Rex Hybrid составляет 3,5 л/100 км.

Цена Subaru Rex 2025 – от 14 000 долларов. Интересно, что этот автомобиль известен под разными именами. Первоначально бюджетный кроссовер появился как Toyota Raize и Daihatsu Rocky. Затем – Perodua Ativa (для рынка Малайзии).

Как уже сообщал OBOZ.UA, Nissan готовит к премьере новый недорогой внедорожник.