Самый дешевый кроссовер Porsche сделали круче. Фото

Модель Porsche Macan, которая является самым дешевым кроссовером производителя, теперь продается как электромобиль. Его сделали круче в новой модификации, которая увеличила мощность силовой установки.

Подробности стали известны Motor1. Новый Porsche Macan GTS 2026 модельного года представлен официально. Полноприводная силовая установка выдает 509 л.с. и 563 сил в режиме Launch Control.

После решения убрать из линейки бензиновый кроссовер Porsche Macan компания задумалась о преемнике. На данный момент проект известен под внутренним названием Porsche M1.

В качестве основы для новой модели решили выбрать кроссовер Audi Q5. Это не проблема, ведь прошлый Porsche Macan тоже базировался на Q5. Однако теперь машину построили на новой переднеприводной платформе Premium Platform Combustion (PPC).

Разумеется, Audi также предлагает фирменную полноприводную трансмиссию Quattro Ultra. Скорее всего, она будет и у преемника Macan, который появится примерно через два года. Интересно, решат ли предлагать для модели базовые исполнения с передним приводом.

