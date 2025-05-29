Самый дешевый кроссовер Kia нового поколения показали на первых фото

Новый дешевый кроссовер Kia EV2 в 2026 году присоединится к линейке моделей следующего поколения. Электрический автомобиль ранее рассекретили как концепт, а теперь показали на первых фото серийный вариант.

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Стильную модель показали в ходе дорожных испытаний. Подробности сообщает Carscoops. Новая Kia EV2 2026 модельного года – компактный электрический кроссовер B-сегмента. Машина почти готова к выходу на рынок.

Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле. Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Автомобиль адресуют молодым покупателям. Ориентировочная цена – около 25 000 долларов. Хотя никаких деталей об этом (и о характеристиках) производитель пока не раскрывает.

Ранее появление модели Kia EV2 уже подтвердили официально в компании. Новый электрокроссовер получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове. Именно таким был концепт, но его внешность почти без изменений должна появиться на серийной машине.

Не стоит ожидать огромного запаса хода из-за бюджетного позиционирования, но 300-400 км – реалистичное предположение.

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