Все ждут этот недорогой кроссовер Mazda: каким он будет

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 скоро сменит поколение. Все ждут эту модель для 2026 года, ведь автомобиль очень популярный. Уже известно, когда появится модель 3 поколения.

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Кроссовер вновь составит конкуренцию Toyota RAV4 и другим представителям популярного сегмента. На канале AutoproMax изобразили машину в попытке угадать дизайн серийного варианта. Хотя настоящая внешность будет другая.

Японскую модель Mazda CX-5 2026 модельного года ранее показывали на фото в ходе дорожных испытаний. На кузове была маскировочная пленка, из-за которой невозможно рассмотреть дизайн в подробностях.

Премьера ожидается летом 2025 года. Автомобиль, скорее всего, станет немного крупнее. В то же время ожидается еще более стильный дизайн и качественные отделочные материалы в салоне Mazda CX-5.

Двигатель останется бензиновым объемом 2,5 л. Однако на базе этого мотора также появится гибридная модификация. Как и прежде, в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

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