Самые надежные марки авто: свежий рейтинг для водителей

При выборе автомобиля приходится учитывать массу факторов, не последнее место среди которых занимает надежность. Ибо немногие хотят получить себе целую железную банку неприятностей. Автомобиль, не страдающий механическими проблемами, прослужит дольше и будет экономичнее, в том числе из-за меньшей потребности в техобслуживании и ремонте. А еще владелец надежного автомобиля может рассчитывать на более высокий уровень безопасности.

Поэтому издание Slash Gear решило составить рейтинг автомобильных марок, с конвейеров которых сходят наиболее надежные автомобили. Бренды в нем перечислены в порядке возрастания этого показателя.

Subaru

Автомобили долгое время не являлись главным направлением деятельности компании, которая была основана в начале ХХ века, а к автопрому присоединилась только в 1950-х годах. Но очень быстро японский бренд зарекомендовал себя как производитель надежных и долговечных машин. За последние два года Subaru несколько раз добилась успеха в рейтинге надежности, по крайней мере, благодаря исследованию транспортных средств издания JD Power Vehicle. Пока Subaru Impreza остается, пожалуй, самой безотказной моделью в каталоге бренда. Также высокие оценки получают Outback и Forester.

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Genesis

Genesis, один из новейших автомобильных брендов, попавших в этот список, является дочерней компанией Hyundai. Поэтому подход к качеству и надежности у него соответствующий. "Дочку" корейская компания основала в 2015 году, чтобы конкурировать с такими люксовыми брендами, как BMW и Mercedes-Benz. И менее чем за 10 лет она попала во многие опросы и отчеты о надежности, как передовой бренд. Пока у Genesis не такой большой модельный ряд, как у других производителей, но это позволило компании сосредоточиться на надежности своих разработок. И Genesis G70, и Genesis G90 произвели впечатление на критиков и водителей как надежные автомобили, с которыми возникает минимум проблем.

Nissan

Несмотря на то, что японская фирма входит в десятку крупнейших автопроизводителей мира и производит миллионы автомобилей ежегодно, внимание к качеству каждого из них остается на высоте. Линейка моделей Nissan варьируется от электромобилей до семейных внедорожников. Одним из аспектов, который делает автомобили марки такими надежными, является то, что их очень легко отремонтировать по сравнению со многими другими марками. Всё благодаря доступности запчастей. При этом аналитики указывают, что качеством отличаются не только бензиновые модели, но и электромобили Nissan, по запасу хода и надежности находящиеся на одном уровне с Tesla.

Hyundai

Корейская компания заработала прочную репутацию благодаря хорошо построенным автомобилям, которые нечасто ломаются, а их ремонт при этом стоит относительно недорого. Модели Elantra и Santa Fe получили высокие оценки при исследовании надежности транспортных средств JD. Power Vehicle. Причем исследование показало, что эти автомобили являются одними из самых надежных в категориях. Также высокие места в таблицах надежности заняли Ioniq 5 и Tuscon. Бренд настолько уверен в своих авто, что дает очень большую гарантию производителя.

Mazda

Японский бренд заработал себе репутацию как один из самых инновационных, что делает факт надежности его автомобилей еще более впечатляющим. Его разработки совмещают в себе спортивный характер с предсказуемостью семейной машины. Отчеты показывают, что автомобилям Mazda требуется наименьшее количество времени вне дороги для ремонта, в то время как типовые затраты на устранение проблем также очень низки по сравнению с другими брендами.

Mini

Сейчас бренд Mini принадлежит немецкому BMW, но до сих пор устойчиво ассоциируется с Великобританией. Однако разработанные после продажи модели Hatch, Clubman и Countryman получили все лучшее от своих обоех родин – оригинальный британский стиль, сочетающийся с немецкой надежностью. Более того, новый владелец исправил все ошибки, присущие Mini изначально. Теперь модели бренда выбирают и те, кто покупает новое авто, и те, кто ищет хорошую подержанную машину. Они также регулярно входят в топ-списки самых безотказных автомобилей.

Honda

Японский концерн известен как производитель качественных мотоциклов и автомобилей, и по обеим категориям попадает в рейтинги наиболее надежных. Независимо от того, что вы ищете – спортивный автомобиль, внедорожник или даже хэтчбек, Honda имеет модели автомобилей, способные удовлетворить любые потребности. При этом бренд вкладывает немало ресурсов в тестирование своих машин и доведение качества сборки до безупречной. В результате продукция бренда может похвастаться поразительной долговечностью. Модели Accord и Odyssey выделяются как хорошо построенные и надежные автомобили.

Kia

История корейского автобренд включает период, когда из-за драматического падения качества ему пришлось полностью прекратить выпуск автомобилей, но новый взлет начался в 1997 году. Философия компании состоит в том, чтобы ставить клиентов во главу угла и предоставлять только лучшее с точки зрения качества и обслуживания. Приверженность ей выражается в надежности машин, которые могут служить годами без каких-либо серьезных проблем и часто занимают первые места в соответствующих рейтингах. Так Kia Forte заняла первое место в категории компактных автомобилей, а Optima и Sportage лидировали как в категориях среднеразмерных, так и компактных внедорожников.

Lexus

Так же, как и Genesis, Lexus был создан, чтобы потеснить с рынка европейские люксовые бренды, только материнской компанией здесь была японская Toyota. Основанная в 1989 году, марка быстро стала известна своей надежностью и теперь производит широкий спектр автомобилей топового класса и высокой производительности, от седанов и внедорожников до спортивных машин. Поскольку Lexus работает на рынке люксовых авто, его философия состоит в том, чтобы доставлять своему владельцу как можно меньше хлопот.

Toyota

С момента своего основания в 1937 году компания Toyota превратилась в один из самых крупных автомобильных брендов в мире. И такая популярность обуславливается чрезвычайной надежностью моделей бренда – люди знают, что покупая Toyota, они получают действительно качественный автомобиль. Во многом это можно объяснить философией бренда относительно контроля производства и испытаний. В частности, такие автомобили как Prius доминируют на рынках по всему миру, значительной популярностью пользуются также Corolla, Sienna и 4Runner.

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