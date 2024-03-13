Недорогие соперники Tesla от Rivian уже выехали на дороги. Фото

Tesla как следует расслабилась на позиции самого популярного производителя электрокаров. Редкие обновления и надоевший дизайн не способствуют улучшению ситуации. На этом фоне недорогие соперники от Rivian со своим эффектным дизайном смотрятся очень свежо и стильно на дороге.

Детали стали известны Carscoops. Первые покупатели получат свои машины не ранее 2026 года, когда производитель начнет их производство. Для этого компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов.

Но на дорогах поймали ходовые прототипы R2, R3 и R3X. Эти электрокары привлекают внимание окружающих и выглядят очень аккуратно.

В дизайне R2 в целом не произошло никаких сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электровнедорожника Rivian R1S. Однако новинка станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Если новый Rivian R2 будет разгоняться до 100 км/ч быстрее трех секунд, то Rivian R3X в топовом полноприводном исполнении с тремя моторами окажется даже еще быстрее. Также появится двухмоторный вариант, а базовой станет модель с одним электродвигателем и задним приводом.

Цена Rivian R3 – менее 45 000 долларов. Вдобавок покупатели (во всяком случае, в США) получат право на налоговую скидку в размере 7500 долларов, что сделает новинку еще привлекательнее.

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