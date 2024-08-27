Разрешено ли автомобилям повернуть направо? Задания на знание ПДД

Вождение автомобиля – не только умение держать руль и нажимать на педали. Это сложный процесс, требующий постоянного внимания, быстрой реакции и безупречного знания ПДД.

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Знание ПДД является основой безопасного передвижения по дороге, а их соблюдение помогает избежать аварийных ситуаций. Auto_pdr.ua поделился интересной и запутанной задачей, чтобы проверить вас на понимание насущных правил.

Разрешено ли водителям красного и зеленого автомобилей выполнить поворот направо?

А. Да;

Б. Нет, разрешено ехать только прямо;

В. Разрешено двигаться прямо и направо.

Для начала обратите внимание на дорожные знаки. На изображении есть знак 2.3 Главная дорога. Он дает право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.

Также есть знак 4.4. Движение прямо или направо, разрешающий движение только прямо или направо.

Однако на картинке изображен регулируемый перекресток, поэтому водители должны в первую очередь руководствоваться сигналами светофора. В этом случае на нем есть и дополнительная секция, и нарисованная зеленая стрелка, также позволяющая поворот направо.

Учитывая это, можно подумать, что водители могут двигаться по всем направлениям, но важно помнить, что стрелка зеленого цвета на белом фоне, расположенная у красного сигнала светофора, позволяет движение в направлении, которое она указывает только тогда, когда горит красный . Поэтому в этом случае ее можно не учитывать.

Однако следует обратить внимание на то, что в основной секции светофора светится зеленая стрелка, позволяющая двигаться только прямо.

Правильный ответ

Согласно сигналам светофора водители красного и зеленого автомобилей могут двигаться только прямо в этой ситуации. Правильный ответ Б. Водителям запрещено поворачивать направо.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую задачу по ПДД о дополнительной секции.

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