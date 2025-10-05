Недорогого соперника Toyota RAV4 от Citroen показали в деталях

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross станет очередным недорогим соперником Toyota RAV4 и других моделей популярного сегмента. Стильный современный автомобиль нового поколения показали в деталях.

Видео дня

Достаточно популярная модель наконец-то получила преемника спустя почти 10 лет. В подробностях новый французский кроссовер показывает Autogefühl. Цена Citroen C5 Aircross 2 поколения стартует с 29 690 евро.

На дизайн автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника новинка совсем не похожа. Автомобиль стал крупнее с длиной кузова 4652 мм и колесной базой 2784 мм.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года стал ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. В линейке C5 Aircross появились гибриды (145 и 195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили Citroen предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 520 км запас хода и 230 л.с., 97 кВтч, 680 км).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Fiat.