Популярный недорогой кроссовер Skoda получил неожиданное оснащение. Фото

Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2024 модельного года уже представили официально. Это относительно недорогой практичный автомобиль для большой семьи. Тем временем модель предыдущего поколения получила неожиданное оснащение.

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Компания UTAC Special Vehicles провела необычную модернизацию кроссовера Skoda Kodiaq 1 поколения в рестайлинговом варианте. Детали сообщает Carscoops.

Автомобиль получил бронирование, усиленные стекла, защиту от взрыва гранаты и специальные покрышки. Цена Skoda Kodiaq от UTAC Special Vehicles превышает 150 000 долларов.

Тем временем в продажу поступил новый Skoda Kodiaq 2 поколения. Модель сильно преобразилась, стала крупнее и брутальнее на вид. Этому способствует новый дизайн Skoda Kodiaq, который дистанцирует машину от предшественника.

Автомобиль получил различные силовые установки: бензиновые двигатели объемом 1,5 л (148 л.с.), 2,0 л (201 л.с.) и дизельный 2,0 л (148 и 190 л.с.). Также впервые в линейке появился гибридный Skoda Kodiaq с силовой установкой на 201 л.с. Такой кроссовер может проезжать до 100 км исключительно на электротяге.

OBOZ.UA уже показывал новый необычный кроссовер VW.