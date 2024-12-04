Помнят не все водители: задачи на знание дорожных знаков
Не все дороги предназначены для проезда любых типов транспорта и этот нюанс тоже регулируется с помощью дорожных знаков. Все они перечислены в действующих ПДД, которые каждый водитель должен знать на зубок.
Но сможете ли вы правильно определить, какие знаки и как регулируют движение грузового транспорта? Соответствующий тест опубликовал Telegram-канал "За! Правилами".
Ваша задача – определить, какой дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3.5 т. На выбор дается пять вариантов ответа:
- только знак 1;
- знаки 1 и 2;
- только знак 2;
- только знак 3;
- знаки 2 и 3
Чтобы разобраться в задаче, нужно припомнить, что означает каждый предложенный в ней знак. Вот что об этом говорят действующие ПДД:
- знак 1 запрещает движение всех механических транспортных средств;
- знак 2 указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей;
- знак 3 запрещает движение грузовых автомобилей с максимально допустимой массой свыше 3.5 т.
Следовательно, под условия подпадает только второй знак. А значит, правильным вариантом ответа является третий.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто нарушает правила в типичной дорожной ситуации.
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