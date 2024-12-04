Помнят не все водители: задачи на знание дорожных знаков

Не все дороги предназначены для проезда любых типов транспорта и этот нюанс тоже регулируется с помощью дорожных знаков. Все они перечислены в действующих ПДД, которые каждый водитель должен знать на зубок.

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Но сможете ли вы правильно определить, какие знаки и как регулируют движение грузового транспорта? Соответствующий тест опубликовал Telegram-канал "За! Правилами".

Ваша задача – определить, какой дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3.5 т. На выбор дается пять вариантов ответа:

только знак 1; знаки 1 и 2; только знак 2; только знак 3; знаки 2 и 3

Чтобы разобраться в задаче, нужно припомнить, что означает каждый предложенный в ней знак. Вот что об этом говорят действующие ПДД:

знак 1 запрещает движение всех механических транспортных средств;

знак 2 указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей;

знак 3 запрещает движение грузовых автомобилей с максимально допустимой массой свыше 3.5 т.

Следовательно, под условия подпадает только второй знак. А значит, правильным вариантом ответа является третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто нарушает правила в типичной дорожной ситуации.

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