Опасно привлекают ценой: какие б/у кроссоверы не стоит покупать

Рынок б/у автомобилей – коварное место. В продаже есть много кроссоверов, которые привлекают своей ценой. Однако некоторые из них являются опасной покупкой. Как, например, эти премиальные модели, которые эксперты не рекомендуют к приобретению.

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Даже несмотря на то, что премиальные кроссоверы быстро теряют в цене на вторичном рынке и, таким образом, могут привлечь экономного и падкого покупателя, стоит держать себя в руках. В What Car составили список премиальных кроссоверов с пробегом, на которые лучше не смотреть.

Эксперты исследовали сегмент соответствующих машин возрастом от 6 до 20 лет и определили худших представителей с точки зрения надежности. Рейтинг каждой модели выразили в процентах.

Худшие б/у кроссоверы премиального сегмента:

Land Rover Discovery (с 2004 до 2017 гг.) – 47,8%; Audi Q7 (с 2006 до 2015 гг.) – 67,6%; Land Rover Range Rover (с 2013 до 2022 гг.) – 70,8%.

Роскошный Range Rover, по данным специалистов, расстраивает своих владельцев проблемами с двигателем, тормозами, подвеской и выхлопной системой.

У Audi Q7 наблюдаются частые жалобы на надежность. В особенности это касается моторов и деталей подвески. А среди Land Rover Discovery (2007-2017) около половины машин выходит из строя с поломками топливной системы, двигателей и подвески.

OBOZREVATEL уже сообщал о надежных премиальных кроссоверах с пробегом, которые можно покупать на вторичке.