Новый удешевленный VW Passat показали на свежих фото

Новый Volkswagen Passat 2025 модельного года показали в сети на официальных фото. На самом деле, это сильно удешевленный вариант знаменитой модели VW, который привлечет покупателей низкой ценой.

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Passat Pro 2025 модельного года Volkswagen уже рассекретил официально. Фото публикует Carscoops. Скоро машина отправится в продажу. Ранее немецкая компания презентовала новый Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал.

А теперь мы видим автомобиль в традиционном кузове седан. Он получил приставку Pro в названии. Длина составляет 5005 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1850 мм, а высота равна 1489 мм. Машина действительно большая.

Фактически, это уже третья актуальная модель VW Passat для китайского рынка. Там это обычное явление – производителю каким-то образом удается дифференцировать аудиторию нескольких почти идентичных автомобилей.

Моторная гамма нового VW представлена моторами объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). В дальнейшем не исключено появление других вариантов. Ориентировочная цена Volkswagen Passat Pro – немногим более 20 000 долларов.

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