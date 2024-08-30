Недорогого соперника Duster от Citroen показали на живых фото

Citroen C4 – недорогая модель, которая соответствует габаритами Renault Duster. Эффектная модель похожа на хэтчбек-кроссовер и выглядит необычно. Новый автомобиль показали на живых фото в сети.

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Эту машину в модернизированном виде показали до премьеры. О сопернике переднеприводного "Рено Дастер" сообщает Carscoops. По традиции, автомобиль попал на фото в камуфляжной пленке на кузове. Производитель скрывает дизайн передней и задней частей. Ожидается новая светотехника и другие бамперы для Citroen C4 2025 модельного года.

Таким образом французский производитель адаптирует модель к актуальному корпоративному стилю компании. Дизайн автомобилей Citroen в последнее время сильно преобразился.

Ожидается, что в качестве стилистического ориентира выступит компактный бюджетник Citroen C3 и его новый электрический вариант e-C3. В линейке более крупного Citroen C4 электрокар тоже есть. Его также обновят.

Официальная премьера нового Citroen C4 2025 модельного года ожидается в октябре 2024 года. Тогда и станут известны все детали. Однако не исключено, что еще больше подробностей о дизайне машины станет известно заранее.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой кроссовер Renault.