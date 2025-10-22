Новый практичный внедорожник Nissan получил низкую цену. Фото

Nissan подготовил к выходу на рынок недорогой практичный внедорожник Frontier Pro с большим багажником. Новый пикап получил удивительно низкую цену и достойные характеристики.

В компании уже полностью рассекретили этот практичный автомобиль. Новый недорогой внедорожник Nissan Frontier ранее показали на официальных фото перед выходом на рынок. Autohome сообщает подробности.

Пикап Nissan Frontier Pro, который получил разные силовые установки, также пообещали подготовить с гибридным исполнением. Новинку построили на базе пикапа Z9 от Nissan и Dongfeng. Эту модель разработали в очень тесном сотрудничестве с китайским партнером.

По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger. Новый пикап получил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 258 л.с. Также есть 190-сильный дизель.

А новый гибрид Nissan Frontier Pro оснастили силовой установкой мощностью 400 л.с. В основе использован бензиновый 1,5-литровый мотор. Цена Nissan Frontier Pro 2025 года – от 16 000 долларов.

