Новый недорогой электрический кроссовер Renault поймали на фото

Новый недорогой электрический кроссовер Renault Scenic E-Tech 2024 модельного года готовится к премьере. Предсерийный прототип поймали на фото и показали в сети.

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О новинке сообщает Carscoops. Это пятое поколение модели Scenic. Однако впервые знаменитая практичная машина превратилась в кроссовер. Минивэны больше не пользуются высоким спросом, поэтому известные имена приходится интерпретировать в других форматах и сегментах.

Ожидается, что длина Renault Scenic E-Tech 2024 не превысит 4,5 м. То есть модель окажется компактным кроссовером. Машину показали в камуфляжной пленке, однако детали мы видим.

До официальной премьеры осталось не так много времени, поэтому производитель не усердствует с секретностью. Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech 2024 получил наружную светотехнику простой геометрической формы, прямые линии кузова и минимум воздухозаборников.

По предварительной информации, электрический кроссовер Scenic E-Tech получит один мотор мощностью 215 л.с. или два на 389 л.с. в топовом варианте. В модельной линейке новинка расположится выше Renault Megane E-Tech с ориентировочной ценой около 35-40 тысяч долларов за базовое исполнение.

OBOZREVATEL уже сообщал об электромобилях Ford, которыми производитель решил заменить несколько известных моделей.