Недорогого соперника RAV4 от Renault сделали современнее. Фото

Кроссовер Renault Koleos – известный соперник Toyota RAV4 и других недорогих автомобилей популярного сегмента. Модель показали с обновленным современным дизайном. О машине появились официальные подробности.

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Очередной рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Renault Koleos 2 поколения давно вышел на рынок – в 2016 году. Но жизненный срок автомобиля решили продлить. О машине рассказали на сайте компании.

Кроссовер после рестайлинга стал похож на современные модели Renault и теперь выглядит действительно новее. Хотя здесь произошли лишь небольшие изменения в бамперах и дизайне колесных дисков.

Новый Renault Koleos 2025 года получил отделку салона искусственной кожей, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод багажника и ассистенты помощи водителю.

Автомобиль предложен только с полным приводом. Кроссовер оснащают самым мощным 170-сильным бензиновым двигателем. Цена Renault Koleos 2025 стала выше после обновления из-за богатой комплектации – от 42 000 долларов.

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