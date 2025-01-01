Новый бюджетный кроссовер Chevrolet порадовал экспертов. Фото

Новый кроссовер Chevrolet Equinox EV – модель популярного формата, которая перевернет свой сегмент. Фактически, это бюджетный автомобиль в классе электрокроссоверов. Машина сумела порадовать экспертов.

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Детали сообщает Motor1. В первую очередь отметили привлекательную цену Chevrolet Equinox EV 2025 модельного года от $34 995. Это стартовый прайс, при этом даже в базовом исполнении автомобиль получился удачным.

Это один из немногих электрокаров с большим запасом хода, который способен соперничать ценой с бензиновыми кроссоверами тех же габаритов. Таким образом, технические способности и стоимость машины – основные преимущества Equinox EV.

Базовый вариант предлагает 513 км запаса хода и мотор мощностью 220 л.с. Более мощный RS предлагает 300 л.с. Запас хода составляет 450 км.

Автомобиль получился далеко не маленький. Длина кузова равна 4845 мм при колесной базе в 2954 мм, ширина – 1913 мм, а высота составляет 1644 мм.

В оснащении – климат-контроль, парктроник, камера заднего вида, набор систем активной безопасности, панорамная крыша, подогрев и вентиляция передних сидений.

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