Новую недорогую модель Toyota показали впервые – официальное фото Camry 2025

Новую Toyota Camry 2025 модельного года еще не представили официально, но мы уже можем рассмотреть новинку на первом фото от производителя. Нет никаких сомнений, что и после обновления недорогой японский седан останется бестселлером, который оценят покупатели бизнес-класса.

Об этом стало известно Carscoops. Японская компания готовит обновленную Toyota Camry XV70. Ожидается, что премьера автомобиля состоится ближе к концу октября.

На данный момент автопроизводитель распространил первое тизерное изображение, на котором изобразили затемненную машину. Форма боковых зеркал заднего вида в точности соответствует таковым у Toyota Camry 70.

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Однако внимание привлекают новые элементы – измененные передние фары. В них появились тонкие изогнутые полоски дневных ходовых огней в стиле нового гибрида Prius.

Наверняка седан также оснастили другим передним бампером с увеличенными воздухозаборниками. Также не исключается, что перед нами – Toyota Camry GR от внутреннего спортивного подразделения компании. Но даже в этом случае изменения вроде новых фар наверняка распространятся и на стандартную модель.

OBOZ.UA ранее сообщал о новом большом электромобиле Toyota.