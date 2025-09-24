Новую недорогую модель от Mercedes сделают намного практичнее. Фото

Новую недорогую модель Smart #2 от Mercedes и Geely готовят к премьере. Компактный автомобиль придет на смену Smart Fortwo. Теперь стало известно, что машину сделают намного практичнее.

Дебют автомобиля приближается. О машине рассказывает Autocar. Там даже показали свой взгляд на внешность компактной машины.

А производитель пока лишь дразнит публику намеками. Новый Smart #2 2026 года станет самой дешевой моделью бренда. А модель Smart #4, которая станет преемником Smart Forfour, предложит более вместительный и практичный четырехдверный кузов.

На данный момент известно, что новый сити-кар сохранит знакомый формат. Но внешность сделают современной и даже футуристичной – в стиле кроссоверов Smart #1 и Smart #3, которые уже вышли на рынок в новом корпоративном стиле.

Ранее сообщалось, что новый Smart #2 увеличится в размерах и достигнет в длину 3,1 м. Для сравнения, предшественник предлагал 2,7 м. Автомобиль переедет на полностью электрическую архитектуру с ориентировочным запасом хода до 300 км. Дебют ожидается в 2026 году – к тому моменту история модели будет насчитывать почти 30 лет.

