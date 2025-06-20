Недорогой бестселлер VW стал круче и намного мощнее. Фото

Известная на весь мир модель VW Golf является недорогим бестселлером в сегменте практичных и действительно популярных автомобилей. Машина уже представлена официально после модернизации, а теперь она стала круче и намного мощнее.

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Производитель подготовил еще более крутой вариант модели – его показали на официальных фото и раскрыли все подробности. Про новый Volkswagen Golf GTI Edition 50 рассказывает Motor1.

Это топовый вариант VW Golf GTI. Автомобиль отмечает 50-летие модели Volkswagen Golf. С 320-сильным двигателем спортивный хэтчбек почти достиг мощности полноприводного Golf R.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI Edition 50 ограничена отметкой 270 км/ч.

Очевидно, что у новинки заменили бампер. Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Производитель подготовил VW Golf GTI Edition 50 для энтузиастов. В будущем у этой машины наверняка появится коллекционный статус.

Ранее, как уже сообщал OBOZ.UA, Skoda рассекретила свой самый практичный автомобиль.