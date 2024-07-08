Новая недорогая модель Honda порадует экономичностью. Фото

Honda хочет вернуть в производство недорогую модель для молодежи, которая известна многим как спортивное купе Prelude. Более 20 лет назад эту машину убрали из линейки, а теперь готовят новое поколение с экономичной силовой установкой.

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Об этом стало известно AutoExpress. В прошлом году концепт Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе походило на готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений. Компания показала свежие фото предсерийной машины.

Ранее уже поступала информация о том, что работы по спортивной модели начального уровня активно ведутся. Новая Honda Prelude 2025 рассматривается сейчас как гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Согласно актуальной информации, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность будет составлять 207 л.с., но это пока предварительные данные.

По размерам машина немного крупнее Mazda MX-5. Скоро автомобиль рассекретят во всех подробностях.

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