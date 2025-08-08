Новая модель Dodge "для народа" оказалась дороже, чем ожидалось

Новый Dodge Charger 2025 года отправился в продажу как электрокар. Но модификацию "для народа" – дешевле и с бензиновым двигателем – рассекретили только сейчас. Модель оказалась дороже, чем ожидалось.

Маслкар Dodge Charger Sixpack 2025 подготовили к старту продаж в самом недорогом исполнении. Подробности стали известны Motor1. Новый автомобиль доступен в кузовах купе и седан.

Бензиновый Dodge Charger Sixpack получил рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. В стандарте у машины полный привод. При этом ожидается, что позже также появится классический V8 HEMI.

Спорткар должен был получиться недорогим. Учитывая, что за предшественника просили от 30 000 долларов, с учетом корректировки на новую машину стоимость до 40 тысяч казалась адекватной. Однако цена Dodge Charger 2025 стартует с $51 990.

Мощный электрокар Dodge Charger Daytona отправился в продажу с несколькими силовыми установками мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. За электрокар просят минимум 59 000 долларов.

