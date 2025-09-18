Нет ключевой детали: новый Nissan Leaf столкнулся с проблемой

Новый электрокар Nissan Leaf 2026 модельного года наконец-то рассекречен как долгожданный недорогой автомобиль. Он готовится к выходу на рынок, но возникла проблема с ключевой деталью.

Фактически, батарейных блоков просто нет в нужном количестве для всех новых Nissan Leaf 3 поколения. По этой причине производство автомобиля не удается разогнать на запланированную мощность. Об этом стало известно Carscoops.

Ранее сообщалось, что из-за экспортных ограничений Китая на редкоземельные элементы производство Nissan Leaf придется сократить. Это значит, что (по крайней мере сначала) производителю не удастся выйти на целевые показатели статистики модели Nissan Leaf 3 поколения.

Новый кроссовер Nissan Leaf сменил формат и получил другой кузов. Несмотря на то, что новинку построили на базе электромобиля Nissan Ariya, Leaf 3 поколения с длиной кузова 4,35 м (колесная база 2,69 м) оказался компактным.

Запас хода Leaf 2026 составит 430 км в базовом варианте. В топовом исполнении предложат 600 км. Предусмотрены два варианта силовых установок: мощностью 176 и 218 л.с. Цена Nissan Leaf 3 – от 29 990 долларов за базовое исполнение.

