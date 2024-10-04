Недорогой седан Volkswagen размером с Octavia оказался очень популярным

Новый Volkswagen Jetta 2024 года – самый дешевый седан компании на глобальном рынке. Недорогая модель размером с Skoda Octavia оказалась очень популярной на рынке.

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Детали сообщает Carscoops. В США, на основном для VW Jetta рынке, продажи модели выросли на 35%. Производитель реализовал более 19 тысяч экземпляров машины в третьем квартале.

А совсем недавно в продажу отправился модернизированный вариант седана. Это обновление в середине жизненного цикла модели, актуальное седьмое поколение которой дебютировало в 2018 году.

В ходе рестайлинга машина получила новые бамперы, передние фары и задние фонари. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна колесных дисков.

Список оснащения Volkswagen Jetta 2024 включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Цена VW Jetta – от 23 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, в Украине сильно снизились продажи как новых машин, так и автомобилей с пробегом.