Недорогой премиум: в Китае создали роскошный автомобиль по привлекательной цене

Китайский концерн Great Wall показал роскошный автомобиль по привлекательной цене – премиальный минивэн бизнес-класса Wey Alpine. Новинку отличает смелый дизайн и богатое оснащение.

Видео дня

Об этом сообщает Autohome. Новый Wey Alpine выступает в сегменте, который в последнее время проявляет активность и привлекает покупателей. На китайском рынке особенно высокий спрос на премиальные минивэны.

Wey Alpine отличается стремительным силуэтом, огромной решеткой спереди и узкими фарами. Задние фонари вытянулись в длинную горизонтальную полосу. На кузове активно использовали хромированный декор – популярный атрибут, если машина должна восприниматься как роскошная.

Длина составляет 5045 мм при колесной базе в 3085 мм, ширина – 1960 мм, а высота равна 1900 мм. Салон предлагают в семиместной конфигурации, а объем багажника равен 1725 л при сложенных задних креслах.

В списке оснащения – панорамная крыша, массаж кресел с электроприводом и вентиляцией, 12,5-литровый холодильник и премиальная аудиосистема Harman/Kardon. В движение Alpine приводит гибридная силовая установка из 1,5-литрового 156-сильного турбомотора и электродвигателя мощностью 184 л.с. Цена – от 40 000 долларов.

OBOZREVATEL уже сообщал о новом внедорожнике Haval, который оценили всего в 16 000 долларов.