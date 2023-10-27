Недорогой автомобиль Kia для семьи представили официально. Фото

Большой минивэн Kia Carnival – известный недорогой автомобиль с практичным салоном для семьи, который нравится покупателям во всем мире. Корейская компания подготовила новый вариант модели для 2024 года. Машину уже показали на официальных фото.

Об этом сообщили на сайте автопроизводителя. Кардинальных перемен с точки зрения смены форм-фактора не произошло. Это по-прежнему крупный, длинный и широкий минивэн с прямыми линиями. Но обновление принесло сильные изменения в деталях.

Оформление передней и задней частей кузова полностью переработали. Заменили бамперы, установили широкую решетку, новые фары и фонари, которые сзади соединили тонкой горизонтальной светодиодной полосой.

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Теперь новый Carnival 2024 модельного года стал похож на современные кроссоверы Kia. Также производитель подготовил новые колесные диски и пересмотрел палитру цветов кузова.

Новый Kia Carnival 2024 модельного года получил расширенное оснащение и крупные мониторы в салоне для водителя и пассажиров. Но интерьер пока не показывают.

Двигатели Kia Carnival:

бензин 2 л (230 л.с.);

бензин 3,5 л (295 л.с.);

дизель 2,2 л (200 л.с.);

гибрид (230 л.с.).

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