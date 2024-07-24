Новый бюджетник Renault Duster 3 поколения оказался вдвое дороже Dacia

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 – это долгожданная новинка. Автомобиль отправился в производство и уже поступил в продажу. Но цена оказалась вдвое выше, чем у идентичной модели Dacia Duster 2024 года.

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Детали сообщает Motor1. Новый Dacia Duster 3 поколения отправился в продажу на европейском рынке несколько месяцев назад с ценой около 19 000 евро. Цена Renault Duster 2024 года оказалась выше – от 35 000 евро. Почти в два раза дороже!

Пока бюджетный кроссовер Renault представлен на турецком рынке. Там действуют очень высокие налоги, поэтому цена машины так изменилась. Технически Renault Duster полностью соответствует Dacia, но в дизайне есть некоторые отличия.

Спереди отличается решетка между фарами с крупной надписью Renault на всю ширину. В случае с Dacia этот элемент представлен новым логотипом и декоративными полосками. Сзади на дверце багажника появился ромбовидный логотип французского бренда, а у румынского кроссовера – надпись с названием компании. В остальном – дизайн тот же.

Двигатели Dacia и Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140-145 л.с.).

Оснащение у Renault и Dacia Duster 2024 года идентичное: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

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