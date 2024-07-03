Недорогие модели Suzuki теперь будут совсем другими: что изменится

Suzuki – известный автопроизводитель, который радует покупателей надежными, практичными и недорогими моделями. Но вскоре эти машины будут совсем другими. Изменится многое, об этом уже кое-что известно.

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По информации Carscoops, на некоторых рынках Suzuki перестанет предлагать определенные модели уже до конца 2024 года. Речь идет о моделях Suzuki Swift Sport, Jimny LCV, Ignis и Swace.

Это связано с более жестким законодательством в отношении экологических стандартов. От несоответствующих автомобилей придется отказаться. Вместо них компания начнет активнее развивать гибридные и электрические направления.

Например, знаменитый дешевый внедорожник Suzuki Jimny скоро получит новые модификации, которые точно понравятся покупателям и сделают модель еще популярнее. В японской компании часть планов по расширению модельной линейки Jimny подтвердили официально, о другом просто намекнули.

Недорогой внедорожник Suzuki Jimny точно получит электрическую модификацию. Этот вараинт уже показали на первом фото. Тизер затемненный, но мы видим измененную светотехнику. Ожидается, что на рынок машина выйдет к 2030 году.

Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации. Пикап Suzuki Jimny давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке.

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