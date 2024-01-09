Недорогие корейские внедорожники вернулись на украинский рынок: цены на SsangYong

Знаменитые корейские внедорожники SsangYong, которые известны как недорогие автомобили, официально вернулись на украинский рынок. После смены названия на KG Mobility автомобили компании вновь появятся на наших дорогах.

Видео дня

Об этом стало известно благодаря информации на украинском сайте компании. В первую очередь в продажу отправятся пикапы SsangYong Musso и Musso Grand. На них уже объявили официальные цены.

Дистрибьютором KG Mobility в Украине является УкрАВТО. Модели SsangYong Musso и Musso Grand оснащают дизельными двигателями объемом 2,2 л мощностью 181 л.с. (400 Нм крутящего момента) для 6-ступенчатой механической КПП и 187 л.с. (420 Нм) в случае 6-ступенчатой автоматической коробки.

Корейские пикапы KG Mobility оснащены полноприводной трансмиссией с возможностью блокировки межосевого дифференциала. Длина грузового отсека Musso составляет 1300 мм, Musso Grand – 1610 мм.

Обещают современное оснащение: двухзонный климат-контроль, цифровой щиток приборов на 12 дюймов, парктроник, подогрев и вентиляция передних кресел. Цена SsangYong Musso – от 1 374 450 грн ($35 700), SsangYong Musso Grand – 1 709 400 грн ($44 400).

OBOZ.UA ранее показывал новейший электрический кроссовер из Китая, который попался в Украине.