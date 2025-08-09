Надо ли останавливаться? Тест на знание ПДД

Внезапные остановки на дороге могут быть источником огромной опасности. Именно поэтому порядок осуществления остановок строго регулируется ПДД и предусмотренными в них дорожными знаками.

Но как хорошо вы ориентируетесь во всех соответствующих положениях? Проверить себя можно с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем нужно определить, обязан ли водитель белого автомобиля остановиться перед светофором в изображенной ситуации?

На картинке с условиями задачи мы видим белое авто, которое подъезжает к оборудованному светофором перекрестку. Его водитель при этом планирует продолжить движение прямо. На светофоре при этом горит зеленый свет. Но при этом рядом с ним установлен знак 2.2 "Проезд без остановки запрещен". Итак, действительно ли водитель должен здесь в любом случае остановиться? Вот варианты ответов:

должен; должен только в присутствии других транспортных средств; не должен.

Зеленый сигнал светофора в этой ситуации позволяет водителю белого авто дальнейшее движение в любом направлении. Но знак 2.2 при этом требует от него остановиться на перекрестке перед тем, как ехать дальше.

При этом пункт 8.3 действующих ПДД позволяет при работающем светофоре не обращать внимание на некоторые знаки. Впрочем, это касается только знаков приоритета. А знак "Проезд без остановки запрещен" требует не только остановиться, но и уступить дорогу другим транспортным средствам. Следовательно, он относится именно к знакам приоритета.

Это означает, что водитель может не обращать внимания на этот знак, если на перекрестке работает светофор, и руководствоваться только указаниями последнего. Поскольку для водителя, по условиям задачи, горит зеленый свет, он может продолжить движение по выбранному направлению, не выполняя при этом предусмотренную знаком остановку. Правильным является третий вариант ответа.

