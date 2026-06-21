Лучшие электрохэтчбеки, которые можно купить уже сейчас

Сегмент компактных электромобилей переживает настоящий расцвет, предлагая покупателям динамику настоящих спорткаров. Ведущие мировые автопроизводители активно переосмысливают классический формат городских моделей, добавляя им мощности и современных технологий.

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Сегодня на рынке представлены варианты как для ценителей максимального комфорта, так и для поклонников бескомпромиссной скорости. Новое поколение электромобилей доказывает, что отсутствие двигателя внутреннего сгорания не мешает получать удовольствие от вождения.

Представленный ниже рейтинг от Top Gear демонстрирует лучшие электрические хэтчбеки, на которые стоит обратить внимание уже сейчас.

Hyundai Ioniq 5 N

Эта модель впечатляет своей колоссальной мощностью в 641 конскую силу, что позволяет ей разгоняться до первой сотни всего за 3,4 секунды. Благодаря уникальной системе имитации переключения передач и дрифт-режиму автомобиль дарит эмоции настоящего спорткара, несмотря на свои немалые габариты. Инженерам удалось создать эталонный электромобиль для любителей быстрой езды.

Cupra Born VZ

Этот испанский хэтчбек отличается более отзывчивым управлением и более спортивным дизайном, чем его донорская платформа от Volkswagen. Автомобиль комплектуется шинами с высоким сцеплением для лучшего поведения в поворотах и имеет очень привлекательный салон. Дополнительным преимуществом модели является её цена, которая оказалась даже несколько ниже, чем у немецкого конкурента.

Cupra Raval VZ

Новое поколение компактных электрокаров бренда демонстрирует великолепный олдскульный характер и превосходную маневренность. Версия получила мощность 223 конских сил, передний привод с электронным дифференциалом и адаптивное шасси в базовой комплектации. Главной изюминкой для водителя является редкая возможность полностью отключить систему стабилизации ESP для максимального контроля.

Volkswagen ID.3 GTX

Перед вами зрелый и универсальный автомобиль, который прекрасно подходит для повседневных поездок, но способен подарить драйв в нужный момент. Благодаря заднему приводу и мощности в 322 конских силы машина демонстрирует молниеносную реакцию на повороты руля. Модель разгоняется до 100 км/ч за 5,7 секунды и отличается отлично настроенной подвеской.

Abarth 500e

Один из первых электрических хот-хэтчей на рынке делает ставку не на впечатляющие показатели разгона, а на легкость и азарт вождения. Модель обладает скромными 155 лошадиными силами, однако компенсирует это стабильным рулевым управлением и общим ощущением дороги. Единственным заметным минусом является сложное меню для отключения искусственного звука двигателя.

Alpine A290

Стильный и эффектный французский автомобиль покоряет своим уникальным дизайном как снаружи, так и внутри салона. Вместо погони за избыточной мощностью эта 220-сильная модель предлагает классическую легкость в поворотах и драйверский азарт. К тому же новинка привлекает покупателей довольно разумной и доступной стартовой стоимостью.

Mini JCW Electric

Этот динамичный британский хэтчбек предлагает бескомпромиссную динамику с мощностью 255 лошадиных сил и чрезвычайно четкой настройкой рулевого управления. Его подвеска может показаться слишком жесткой для разбитого асфальта, однако на ровной трассе машина превращается в настоящую ракету. Контраст создает футуристический салон, напоминающий уютную современную гостиную.

Abarth 600e

Хотя визуально автомобиль напоминает компактный кроссовер, заниженная подвеска и агрессивный обвес относят его к классу хэтчбеков. Топовая модификация имеет в своём арсенале 276 лошадиных сил и настоящий механический дифференциал повышенного трения. Такое техническое решение обеспечивает превосходную устойчивость при динамичном прохождении поворотов.

MG4 XPower

Если для вас главным критерием является невероятное ускорение за доступные деньги, то эта модель станет идеальным выбором. Обладая мощностью 429 лошадиных сил, электромобиль разгоняется до сотни за впечатляющие 3,8 секунды. Благодаря выгодной ценовой политике производителя этот автомобиль предлагает максимальную мощность на каждую потраченную гривну.

OBOZ.UA писал, что Tesla уже работает над бюджетным электромобилем с ориентировочной ценой около $30 000.

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