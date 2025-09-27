УкраїнськаУКР
русскийРУС

Лидеры надежности: немцы назвали 12 лучших б/у автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
855
Mercedes-Benz A-Class

Все покупатели постоянно ищут идеальные машины на вторичном рынке. Выбор большой, и предложений действительно много. Но среди всех моделей б/у автомобилей нужно найти самые надежные. Немецкие специалисты помогут своим мнением о 12 машинах.

Видео дня

В Auto Bild составили список популярных автомобилей, которые можно недорого купить на вторичном рынке. Это известные автомобили от крупных производителей. Вдобавок все варианты очень надежны.

Отмечается, что список составили с учетом пробега. Все эти автомобили способны служить новому владельцу дальше даже после пробега в 200 000 км.

Toyota Prius

Самые надежные машины с пробегом:

  • BMW G20 (БМВ 3 серии);
  • Mercedes W 176 (Мерседес А-класс);
  • Mercedes W 212 (Мерседес Е-класс);
  • Mercedes W 447 (Мерседес В-класс);
  • Toyota Prius 3 поколения;
  • Toyota Avensis T25 (2 поколение);
  • Tesla Model S;
  • Volvo XC90 1 поколение;
  • VW Passat B8;
  • VW Touareg Typ 7P (2 поколение);
  • Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);
  • Lexus GS 450h (3 поколение).

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Mazda.