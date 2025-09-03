Кто нарушил правила? Тест на знание ПДД

Останавливаться на дороге в первом попавшемся месте, особенно в условиях плотного городского трафика, запрещают действующие ПДД. Чтобы не нарушить Правила, выполнив остановку в неположенном месте, нужно четко знать все соответствующие требования.

Хотите проверить свои знания в этой сфере? Пройдите тест от YouTube-канала "За! Правилами". По его условиям мы видим два авто – синее и белое, которые остановились с разных сторон улицы. Ваша задача – определить, водитель какого из них нарушил правила, осуществив остановку. Вот варианты ответа:

нарушил водитель белого авто; нарушил водитель синего авто; оба нарушили; оба не нарушили правила.

Итак, давайте присмотримся внимательнее к тому, где именно остановились машины. Водитель белой машины остановил свое транспортное средство возле разделительной полосы, а водитель синей – у правого края проезжей части.

И первое, что бросается в глаза в этой ситуации – это дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена", расположенный с правой стороны дороги. Белое авто стоит до места, где расположен этот знак, а синее – уже за ним, но с противоположной стороны дороги.

О знаке 3.34 важно знать, что он действует от места установки и до ближайшего за ним перекрестка. Также его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен. То есть, ни один из водителей не нарушил требования этого знака.

Впрочем, водитель белого авто остановился возле разделительной полосы. А останавливаться или ставить автомобили на стоянку возле разделительной полосы или бульвара нельзя. Все из-за пункта 15.3 действующих ПДД, который устанавливает, что на дороге, которая имеет бульвар или разделительную полосу, остановка и стоянка транспортных средств возле них запрещаются.

Таким образом, нарушителем в заданных условиях является только водитель белого авто. Правильным является первый вариант ответа на этот тест.

