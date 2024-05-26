Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

На дорогах водители регулярно выполняют маневр под названием разворот. Казалось бы, в нем нет ничего сложного, но на самом деле у него есть множество нюансов.

Неправильный разворот, особенно на перекрестках, может привести к аварийным ситуациям. Auto_pdr.ua поделились задачей, которая напомнит вам о правилах выполнения этого маневра.

Кому из водителей в этой ситуации запрещено производить разворот?

А. Водителю белого автомобиля;

Б. Водителю синего автомобиля;

В. Водителю зеленого автомобиля;

Г. Всем водителям запрещено;

Д. Всем водителям разрешено.

На изображении мы видим, что водитель синего автомобиля находится на главной дороге, поскольку видит знак 2.3 Главная дорога, а водители белого и зеленого на второстепенных согласно знаку 2.1 Дать дорогу.

Под знаком 2.3 расположен знак 3.23 Поворот слева запрещен.

Знак запрещает поворот влево. При этом производить разворот разрешено.

А водитель белого авто видит знак 4.6, разрешающий только движение вправо или влево, а также разворот.

В то же время водитель зеленого автомобиля видит знак 5.6 Конец дороги с односторонним движением.

То есть, если он совершит разворот, то окажется на встречной полосе и может создать аварийную ситуацию.

Поэтому правильный ответ В. Совершать разворот запрещено только водителю зеленого авто.

Также помните, согласно правилам дорожного движения, разворот запрещается:

На железнодорожных переездах;

На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

В туннелях;

По видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрое задание по ПДД из видео о нарушении правил на круговом перекрестке.

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