Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД
На дорогах водители регулярно выполняют маневр под названием разворот. Казалось бы, в нем нет ничего сложного, но на самом деле у него есть множество нюансов.
Неправильный разворот, особенно на перекрестках, может привести к аварийным ситуациям. Auto_pdr.ua поделились задачей, которая напомнит вам о правилах выполнения этого маневра.
Кому из водителей в этой ситуации запрещено производить разворот?
- А. Водителю белого автомобиля;
- Б. Водителю синего автомобиля;
- В. Водителю зеленого автомобиля;
- Г. Всем водителям запрещено;
- Д. Всем водителям разрешено.
На изображении мы видим, что водитель синего автомобиля находится на главной дороге, поскольку видит знак 2.3 Главная дорога, а водители белого и зеленого на второстепенных согласно знаку 2.1 Дать дорогу.
Под знаком 2.3 расположен знак 3.23 Поворот слева запрещен.
Знак запрещает поворот влево. При этом производить разворот разрешено.
А водитель белого авто видит знак 4.6, разрешающий только движение вправо или влево, а также разворот.
В то же время водитель зеленого автомобиля видит знак 5.6 Конец дороги с односторонним движением.
То есть, если он совершит разворот, то окажется на встречной полосе и может создать аварийную ситуацию.
Поэтому правильный ответ В. Совершать разворот запрещено только водителю зеленого авто.
Также помните, согласно правилам дорожного движения, разворот запрещается:
- На железнодорожных переездах;
- На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- В туннелях;
- По видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
Ранее OBOZ.UA публиковал хитрое задание по ПДД из видео о нарушении правил на круговом перекрестке.
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