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Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

Анна Онищенко
Авто Oboz
2 минуты
1,2 т.
Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

На дорогах водители регулярно выполняют маневр под названием разворот. Казалось бы, в нем нет ничего сложного, но на самом деле у него есть множество нюансов.

Неправильный разворот, особенно на перекрестках, может привести к аварийным ситуациям. Auto_pdr.ua поделились задачей, которая напомнит вам о правилах выполнения этого маневра.

Кому из водителей в этой ситуации запрещено производить разворот?

Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД
  • А. Водителю белого автомобиля;
  • Б. Водителю синего автомобиля;
  • В. Водителю зеленого автомобиля;
  • Г. Всем водителям запрещено;
  • Д. Всем водителям разрешено.

На изображении мы видим, что водитель синего автомобиля находится на главной дороге, поскольку видит знак 2.3 Главная дорога, а водители белого и зеленого на второстепенных согласно знаку 2.1 Дать дорогу.

Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД
Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

Под знаком 2.3 расположен знак 3.23 Поворот слева запрещен.

Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

Знак запрещает поворот влево. При этом производить разворот разрешено.

А водитель белого авто видит знак 4.6, разрешающий только движение вправо или влево, а также разворот.

Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

В то же время водитель зеленого автомобиля видит знак 5.6 Конец дороги с односторонним движением.

Кому из водителей нельзя выполнить разворот? Сложная задача по ПДД

То есть, если он совершит разворот, то окажется на встречной полосе и может создать аварийную ситуацию.

Поэтому правильный ответ В. Совершать разворот запрещено только водителю зеленого авто.

Также помните, согласно правилам дорожного движения, разворот запрещается:

  • На железнодорожных переездах;
  • На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • В туннелях;
  • По видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • На автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

Ранее OBOZ.UA публиковал хитрое задание по ПДД из видео о нарушении правил на круговом перекрестке.

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