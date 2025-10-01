Какую траекторию движения разрешено? Тест по ПДД

Знание правил дорожного движения (ПДД) — это не просто требование закона, а залог безопасности на дороге. Особенно важно понимать правила проезда перекрестков, ведь именно эти участки являются местом повышенной опасности.

Правильно определенная траектория движения позволяет избежать аварийных ситуаций и конфликтов с другими участниками дорожного движения. На YouTube-канале "За! Правилам" предложили водителям пройти тест, чтобы проверить их знания о разрешенных направлениях движения.

Тест по ПДД о проезде перекрестков

В тесте представлена ситуация с двумя перекрестками, на которых расположены знаки, регулирующие движение. Красному автомобилю необходимо выбрать одну из четырех возможных траекторий: поворот налево или разворот на каждом из перекрестков. Задачей является определить, какие из этих траекторий разрешены правилами дорожного движения.

Варианты ответов:

Все кроме В. Траектории А и В. Траектории А и Г. Все кроме В. Траектории В и В. Все изображенные траектории запрещены.

На первом перекрестке, расположенном ближе к автомобилю, установлены два знака: "Главная дорога" (2.3) и "Поворот налево запрещен" (3.23). Знак "Главная дорога" не влияет на выбор траектории, а знак "Поворот налево запрещен" прямо указывает на запрет левого поворота. Важно помнить, что действие этого знака распространяется только на тот перекресток, перед которым он установлен, и он не запрещает разворот. Таким образом, на первом перекрестке разрешено двигаться по траектории А (разворот).

На втором перекрестке установлен один знак — "Разворот запрещен" (3.24). Согласно ПДД, этот знак запрещает разворот, но, как и в случае с предыдущим знаком, его действие распространяется только на перекресток, перед которым он установлен. Кроме того, он не запрещает поворот налево. Следовательно, на втором перекрестке разрешено двигаться по траектории Г (поворот налево).

Таким образом, в предложенном тесте, красный автомобиль может двигаться по траекториям А и Г. Правильный ответ на вопрос теста — вариант 3.

Ответ на тест по ПДД

Эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько важно различать действия различных дорожных знаков, чтобы безопасно и правильно двигаться на дороге.

