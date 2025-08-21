Какой вариант обгона разрешен водителю? Задания по ПДД в Украине

Знание Правил дорожного движения – это не просто требование закона, а фундамент безопасности на дороге, где каждая деталь имеет значение. Особенно важно понимать правила обгона и опережения авто на дороге.

Правильная интерпретация ПДД помогает водителям избежать опасных ситуаций, обеспечить плавный поток транспорта и сохранить жизнь. Канал "По правилам" предложил новое задание, которое проверит ваши знания и умение применять их на практике.

Тест по ПДД относительно обгона

Условие теста следующее: три автомобиля движутся в одном направлении. Водитель красного включил левый указатель поворота с намерением обогнать желтого и синего автомобилей, движущихся перед ним.

В задании указано, что водитель должен выбрать одну из двух траекторий, но при этом не нарушить ПДД. Если он выберет траекторию А, ему придется обогнать сначала желтый автомобиль и ехать позади синего. А траектория Б – это потребность обогнать оба транспортных средства. Выбрать нужно один из четырех ответов:

разрешается обгон А; разрешается обгон Б; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

На изображении дорожной ситуации можно заметить знак 1.27 "железнодорожный переезд со шлагбаумом" и предупредительную табличку 7.1.1., что переезд находится в 800 метрах.

Знак 1.27 устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150–300 м, а в населенных пунктах — на расстоянии 50–100 м до начала опасного участка.

Согласно правилам дорожного движения обгон на таком переезде и за 100 метров до него запрещен.

Поскольку в данном задании знак указывает, что переезд расположен в 800 метрах, водитель синего авто может обогнать желтое авто, которое движется перед ним. Однако этот знак не запрещает водителю обогнать сразу два автомобиля, движущихся перед ним.

Правильным ответом на этот тест по ПДД является вариант №3.

