Каким будет первый в истории Bentley EV на базе самого дешевого электрокара Porsche

Новый кроссовер Porsche Macan 2025 оказался самым дешевым электрокаром немецкого бренда с ценой от 77 000 долларов. Первый EV в истории Bentley построят на его базе. В сети уже пофантазировали о том, каким он может быть.

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Первый электромобиль Bentley, который ожидается в 2026 году, будет построен на платформе PPE от Porsche Macan EV. У британской модели пока нет имени. А художник theottle визуализировал возможный дизайн автомобиля в характерном стиле.

Соответственно, в Bentley заняты разработкой кроссовера. Его позиционируют как городской автомобиль. Уже известно, что это самая компактная модель Bentley в современной линейке.

Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км. Это ориентир для британского кроссовера, который могут сделать еще мощнее.

Разумеется, каким-то образом Bentley придется оправдать многократное повышение цены автомобиля, который окажется намного дороже Porsche.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о современном электромобиле Mercedes, который готовят к премьере.