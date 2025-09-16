Эти автомобили завоевали Украину: топ-10 дешевых китайских машин

Официально китайские автомобили в Украине представлены не слишком широко. Однако завоевание рынка дешевыми машинами из КНР продолжается. Появился топ-10 самых популярных моделей.

Такие машины считаются недорогими в сравнении с бестселлерами вроде Renault и Mazda. При этом покупателей не смущает низкое качество – все решает цена. Статистику приводит организация Укравтопром.

Появился список самых популярных китайских машин в августе 2025 года. Украинцы купили 2424 китайских автомобиля. Спрос вырос на 42% относительно 2024 года.

Самые популярные китайские автомобили в Украине:

BYD Song Plus – 361 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 206 шт.; Honda eNS1 – 202 шт.; BYD Sea Lion 07 – 155 шт.; Audi Q4 – 109 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

Zeekr 001 – 33 шт.; BYD Sea Lion 07 – 28 шт.; BYD Song Plus – 26 шт.; Polestar 2 – 19 шт.; Zeekr 7X – 18 шт.

Официальные дилеры представляют лишь несколько китайских брендов. Но другие модели завозят в страну сторонние продавцы. Чаще ассортимент представлен недорогими электрокарами. Но из КНР привозят и б/у машины.

