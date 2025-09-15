Эти надежные машины советуют всем: топ-5 недорогих автомобилей

Всех покупателей привлекает возможность сэкономить на автомобиле. Для этого машина должна быть не только недорогой, но и отличаться достойной надежностью. В список топ-5 авто попали модели, которые советуют всем.

Если машина редко ломается и долго служит – ее можно смело покупать. Эти доступные автомобили от GOBankingRates из разных сегментов понравятся всем. Эксперты советуют покупать именно такие модели.

Надежнее этих машин среди недорогих предложений найти очень трудно. Сообщается, что они способны без серьезных поломок преодолеть 200 000 миль, то есть более 300 000 км.

Лучшие надежные и недорогие автомобили:

Honda Civic;

Honda Accord;

Subaru Forester;

Toyota RAV4;

Mazda 6.

Как видно, список представлен преимущественно недорогими массовыми моделями автомобилей. Это популярные машины, которые оснащены всеми современными опциями и при этом отличаются высокой надежностью.

